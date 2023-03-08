Глава Грузии встала на сторону протестующих, недовольных новым законопроектом

Саломе Зурабишвили выразила поддержку протестующим, которые отвергают законопроект об иноагентах. Президент заявила об этом во время визита в Соединенные Штаты.

Во вторник парламентом Грузии был принят неоднозначный закон об "иностранных агентах", который противоречит демократическим процессам в стране.

Это вызвало волну массовых протестов. Граждане Грузии пришли к дому парламента в Тбилиси, где их разгоняли водометами и слезоточивым газом.

Грузинское правительство отстаивает новый закон, уверяя, что он "соответствует европейским и мировым стандартам".

По мнению Ираклия Гарибашвили, цель законопроекта - ликвидировать негативное вмешательство третьих стран во внутреннюю политику страны.

Глава Грузии заявила о намерении наложить вето на изданный законопроект. Зурабишвили считает, что он станет препятствием для вступления Грузии в ЕС.

При этом вето президента может быть отклонено парламентом.

Информация предоставлена агентством Reuters.