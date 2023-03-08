У Путина есть четкий план действий, касающийся Украины

Об этом заявил офицер разведки США в отставке Скотт Риттер. Он уверен, что Путин намерен сохранить безопасность своей страны и поэтому будет принимать решительные безоговорочные меры.

Скотт Риттер объяснил, что президент России, отвечающий за безопасность людей, будет защищать свою территорию.

Для этого все, кто несет угрозу, "будут отведены на расстояние, на которое ведут огонь вражеские ракеты, на данный момент это 150 километров для систем HIMARS".

Как считает Риттер, ракеты большой дальности, которые США поставит Украине, не помогут ВСУ, а только ухудшат ситуацию и приведут к полному краху.

В конце февраля Сергей Шойгу, министр обороны РФ, сделал предупреждение Западу и Украине: если Вашингтон будет отправлять дальнобойные артиллерийские системы Киеву, Москве придется отодвинуть нависшую угрозу дальше от своих границ вглубь Украины.