МИД КНР: между Пекином и Вашингтоном зреет конфликт из-за двойных стандартов
Как сообщили в The Guardian, МИД Китая сделал предупреждение Вашингтону о неизбежном конфликте.
Во время пресс-конференции глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что Соединенные Штаты должны скорректировать свою политику по отношению к Китаю.
Особенно нежелательным для КНР является вмешательство США во внутренние дела страны.
Главной проблемой остается по-прежнему вмешательство Вашингтона в тайваньский вопрос, включая поставки вооружения на остров.
Цинь Ган недоволен двойными стандартами Белого дома.
В частности министр отметил, что Соединенные Штаты рассуждают "об уважении суверенитета и территориальной целостности по украинскому вопросу, но не уважают суверенитет и территориальную целостность Китай по тайваньскому вопросу".
Информация предоставлена интернет-изданием ont.by.
Опубликовано: Храмова Оксана
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