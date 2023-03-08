МИД КНР: между Пекином и Вашингтоном зреет конфликт из-за двойных стандартов

Как сообщили в The Guardian, МИД Китая сделал предупреждение Вашингтону о неизбежном конфликте.

Во время пресс-конференции глава МИД КНР Цинь Ган заявил, что Соединенные Штаты должны скорректировать свою политику по отношению к Китаю.

Особенно нежелательным для КНР является вмешательство США во внутренние дела страны.

Главной проблемой остается по-прежнему вмешательство Вашингтона в тайваньский вопрос, включая поставки вооружения на остров.

Цинь Ган недоволен двойными стандартами Белого дома.

В частности министр отметил, что Соединенные Штаты рассуждают "об уважении суверенитета и территориальной целостности по украинскому вопросу, но не уважают суверенитет и территориальную целостность Китай по тайваньскому вопросу".

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