ФРГ подозревает украинцев в совершении теракта на «Северных потоках»

В ходе расследования диверсии на газопроводах Германия вышла на судно, которое причастно к случившемуся. Далее следы ведут в сторону Украины.

Как сообщается в немецком издании Zeit, следователи Германии нашли судно, которое помогало осуществить подрывы.

Это яхта компании, зарегистрированной в Польше. Арендовали судно двое украинских граждан. Как полагают следователи, взрывчатку заложили именно с этого судна.

Далее Германия утверждает, что в секретной операции участвовали 6 человек - 5 мужчин и одна женщина.

Это были капитан яхты, два водолаза, два помощника водолазов и врач. Национальность злоумышленников пока не установлена.

Они с помощью поддельных паспортов арендовали судно, на котором даже по прошествии столь долгого времени были обнаружены остатки взрывчатых веществ.

По версии The New York Times, подрыв осуществила проукраинская группировка.

Сеймур Херш воздержался от комментариев по этому поводу, но журналиста рассмешило, что источник этой информации остался неназванным.