Группа «Город 312» решила поставить свои концерты на паузу

Это связано с тем, что солистка группы Ая взяла творческий отпуск, чтобы восстановиться после коронавируса.

Популярный музыкальный коллектив «Город 312» заявил о приостановке своей концертной деятельности. Представители группы опубликовали такую новость в соцсети «Вконтакте», сообщает Рамблер.

Музыканты поздравили поклонниц группы с Международным женским днем и поблагодарили за многолетнюю поддержку.

Исполнители пояснили, чем продиктовано такое решение. По их словам, причина в том, что солистка группы Светлана Назаренко (выступающая под псевдонимом Ая) взяла творческий отпуск.

Это связано с тем, что у артистки после перенесенного коронавируса появились некоторые проблемы со здоровьем.

Сейчас исполнительница проходит предписанные врачами восстановительные процедуры, певица соблюдает «цифровой детокс» (то есть, отдыхает от гаджетов), уточнили музыканты.