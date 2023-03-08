Президент Беларуси поздравил женщин страны с Международным женским днем

Белорусский лидер высказал много теплых слов и пожеланий в адрес белорусских женщин в честь весеннего праздника.

Александр Лукашенко пожелал белорускам здоровья, счастья, мира и добра.

Он отметил, что женщина - это символ материнства и семейного уюта, милосердия и заботы, преданности родине.

Каждая женщина хранит в себе нравственную силу и сохраняет многовековые традиции.

Вы умеете упорно трудиться, щедро дарите окружающим знания и опыт, воспитываете подрастающее поколение, красотой и любовью вдохновляете на добрые дела и помогаете мужчинам становиться лучше и сильнее, чтобы быть достойными защитниками народа и Отечества.

Президент пожелал женщинам исполнения мечтаний, больше улыбок от близких и много весенних цветов, "которые наполняют сердце радостью и надеждой".