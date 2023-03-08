Канадские близнецы попали в Книгу Рекордов Гиннеса как самые недоношенные в мире

Медики признали: если бы дети родились хотя бы на час раньше, чем на 22 неделе, больница не смогла бы спасти им жизни.

Канадские брат и сестра Адия и Адриал Надараджа родились на 126 дней раньше срока, и тем самым побили предыдущий рекорд Книги Гиннеса.

Как сообщают американские СМИ со ссылкой на медиков, если бы дети родились хотя бы на час раньше, чем на 22 неделе, больница не смогла бы спасти им жизни.

Беременность обычно длится 40 недель, то есть крохи родились почти наполовину раньше срока.

Мама Шалини Раджендран призналась, что медики давали детям "ноль шансов на выживание". Это была ее вторая беременность после потери первой всего несколько месяцев назад.

Отец Кевин Надараджа рассказал, что он не спал по ночам и молился со слезами на глазах.

Адия и Адриал уже отметили год со дня своего рождения - несмотря на серьезные проблемы со здоровьем на раннем этапе.