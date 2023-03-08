В Кремле отреагировали на шум в СМИ, поднятый вокруг газопроводов

По мнению Пескова множественные публикации о диверсиях на "Северных потоках" - это скоординированный вброс.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Путина, объяснил РИА Новости, что считает появляющиеся в последнее время публикации о взрывах на газопроводе "Северный поток" скоординированным вбросом.

Таким образом, по мнению Пескова настоящие "авторы теракта хотят отвлечь внимание". Этот комментарий относится к материалам зарубежных СМИ, таких как New York Times и Zeit.

Пресс-секретарь российского президента недоумевает, как американские политики, на чье мнение опираются иностранные издания, не проводя расследований, могут что-то знать про теракты на "Северных потоках".

Песков добавил, что Россия до сих пор не допущена к участию в расследовании. Ноты об этом были отправлены Москве со стороны Копенгагена и Стокгольма.

Все это кажется представителю Кремля странным, он уверен, что тут "пахнет чудовищным преступлением".

Как минимум страны-акционеры "потоков" и ООН должны требовать срочного прозрачного расследования с участием всех, кто может пролить свет.

Ранее газета New York Times рассказала о данных разведки США, которые почти доказали причастность проукраинской группировки в теракте.

При этом Киев мог не знать о случившемся.