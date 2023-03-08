Спортсмен-трансгендер выиграла дело о дискриминации в США по пауэрлифтингу

Иск о дискриминации Джейси Купер подала в Департамент по правам человека Миннесоты еще в 2019 году.

Пауэрлифтинг США проиграл двухлетнюю судебную тяжбу спортсменке-трансгендеру Джейси Купер. Ей запретили участвовать в соревнованиях среди женщин, и она это "дискриминацией". .

Постановление предписывает спортивной организации "прекратить все несправедливые дискриминационные практики" из-за сексуальной ориентации и гендерной идентичности. А также - в течение двух недель пересмотреть свою политику, связанную с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью.

Я чувствую в основном облегчение, - сказала Купер после вынесения решения.

Президент США по пауэрлифтингу Ларри Мейл заявил, что его организация не согласна с решением суда, и будет изучать варианты, включая возможную апелляцию.

Наша позиция направлена на то, чтобы сбалансировать потребности женщин из СНГ и трансгендерных стран, чьи возможности значительно различаются в чисто силовых видах спорта, - говорится в заявлении Мейл.

Претензии Купер к пауэрлифтингу США датируются 2019 годом, когда она подала иск о дискриминации в Департамент по правам человека Миннесоты.

В нем спортсменка утверждала, что спортивная организация нарушила Закон штата о правах человека, запретив ей и другим спортсменам-трансгендерам участвовать в женских соревнованиях.