Спортсмен-трансгендер выиграла дело о дискриминации в США по пауэрлифтингу
Иск о дискриминации Джейси Купер подала в Департамент по правам человека Миннесоты еще в 2019 году.
Пауэрлифтинг США проиграл двухлетнюю судебную тяжбу спортсменке-трансгендеру Джейси Купер. Ей запретили участвовать в соревнованиях среди женщин, и она это "дискриминацией". .
Постановление предписывает спортивной организации "прекратить все несправедливые дискриминационные практики" из-за сексуальной ориентации и гендерной идентичности. А также - в течение двух недель пересмотреть свою политику, связанную с сексуальной ориентацией и гендерной идентичностью.
Я чувствую в основном облегчение, - сказала Купер после вынесения решения.
Президент США по пауэрлифтингу Ларри Мейл заявил, что его организация не согласна с решением суда, и будет изучать варианты, включая возможную апелляцию.
Наша позиция направлена на то, чтобы сбалансировать потребности женщин из СНГ и трансгендерных стран, чьи возможности значительно различаются в чисто силовых видах спорта, - говорится в заявлении Мейл.
Претензии Купер к пауэрлифтингу США датируются 2019 годом, когда она подала иск о дискриминации в Департамент по правам человека Миннесоты.
В нем спортсменка утверждала, что спортивная организация нарушила Закон штата о правах человека, запретив ей и другим спортсменам-трансгендерам участвовать в женских соревнованиях.
Опубликовано: Светлана Гарусева
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