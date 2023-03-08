В южной части Камчатки случилось землетрясение магнитудой 6,1

Подземные толчки были зафиксированы в среду вечером в водах Тихого океана у южной части полуострова Камчатка.

Как сообщили в региональном филиале Геофизичекой службы РАН, землетрясение было зарегистрировано в 9.03 по мск.

Глубина залегания очага - 58,8 км, он расположен на расстоянии 340 км от Петропавловска-Камчатского.

Почувствовать земные колебания смогли жители Петропавловска-Камчатского. Всего было два толчка, второй из них большей силы.

Заметить землетрясение можно было по качающимся в домах люстрам.