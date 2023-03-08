В южной части Камчатки случилось землетрясение магнитудой 6,1
Подземные толчки были зафиксированы в среду вечером в водах Тихого океана у южной части полуострова Камчатка.
Как сообщили в региональном филиале Геофизичекой службы РАН, землетрясение было зарегистрировано в 9.03 по мск.
Глубина залегания очага - 58,8 км, он расположен на расстоянии 340 км от Петропавловска-Камчатского.
Почувствовать земные колебания смогли жители Петропавловска-Камчатского. Всего было два толчка, второй из них большей силы.
Заметить землетрясение можно было по качающимся в домах люстрам.
Опубликовано: Храмова Оксана
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