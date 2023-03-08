Музыкант Вайклеф Жан показывает электрический суперкар Attucks Apex AP0
Уайклеф Жан, предприниматель и артист гаитянского происхождения, наиболее известный своими музыкальными выступлениями в стиле хип-хоп, как сольными, так и с The Fugees, основал новую автомобильную компанию.
Attucks утверждает, что Apex AP0 - самый легкий электрический суперкар из существующих.
На фото он, конечно, выглядит сравнительно миниатюрным. Чтобы оценить заявленный вес, Rimac Nevera весит 4740 фунтов, что более чем в два раза больше, чем Apex AP0, и получает движущую силу от электрической трансмиссии мощностью 1914 л.с., питаемой от 120-киловаттного аккумулятора. Даже Lotus Evija от компании, исторически помешанной на весе, весит около 3700 фунтов.
Конечно, Nevera и Evija тоже стоят пару миллионов долларов.
Опубликовано: Марат Беглов
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Антон Райт
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