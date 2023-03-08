Украинские боевики нанесли артиллерийские удары по левобережью Днепра в Херсонской области

Эту информацию сообщил журналистам один из представителей экстренных служб региона.

Согласно имеющейся информации, в течение ночи украинские власти продолжали наносить удары по гражданской инфраструктуре в населенных пунктах Кардашинка, Новая Каховка, Каховка, Голая Пристань, Старая Збурьевка, Горностаевка, выпустив в общей сложности 43 снаряда из ствольной артиллерии. Данные о жертвах среди гражданского населения и разрушения инфраструктуры уточняются.

В общей сложности за сутки, по словам представителя экстренных служб, украинские националисты выпустили около 100 снарядов по городам и селам левобережья Херсонской области.