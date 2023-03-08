Илон Маск извинился перед уволенным сотрудником Twitter из-за онлайн-скандала
Это произошло после того, как сотрудник Халли Торлейфссон написал в твиттере мистеру Маску: "Ваш руководитель отдела кадров не может подтвердить, работаю я или нет".
Маск в ответ спросил: "Какой работой вы занимались?"
После серии последующих вопросов и ответов г-н Торлейфссон сказал, что получил электронное письмо, подтверждающее, что его уволили.
Г-н Маск последовал за этим разговором в Твиттере во вторник, назвав г-на Торлейфссона "худшим", прежде чем удалить его.
Но, очевидно, передумав, мистер Маск несколько часов спустя вышел на платформу, чтобы извиниться, и, похоже, предложил мистеру Торлейфссону вернуться на работу.
"Я хотел бы извиниться перед Халли за мое непонимание его ситуации. Это было основано на том, что мне сказали, что это неправда или, в некоторых случаях, правда, но не имеет смысла ".
"Он рассматривает возможность остаться в Twitter", - добавил он.
Опубликовано: Игнат Ветров
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Антон Райт
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