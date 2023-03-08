Риттер: Владимир Путин четко определился с будущим Украины

Бывший разведчик американских вооруженных сил Скотт Риттер заявил в своем блоге на Youtube, что президент России Путин очень хорошо представляет себе, что делает, и уже определился с будущем Украины.

По мнению военного аналитика, необходимо более внимательно относится к тому, о чем говорит российский президент Путин. Как полагает Риттер, российская оборонная промышленность в настоящее время задействована во всю мощь, поскольку Россия сейчас находится в состоянии военного конфликта, и в данной ситуации руководитель государства должен защищать своих граждан.

Риттер подчеркнул, что те, кто угрожает россиянам, будут отодвинуты на то расстояние, на которое способны стрелять ракетные комплексы противника. В текущий момент это 150 километров для систем HIMARS. Эксперт добавил, что поставки украинским властям ракет большой дальности не дадут преимущества на поле боя, а станут причиной распада Украины из-за специальной военной операции.

Недавно министр обороны России Сергей Шойгу Сергей Шойгу предупредил о необходимости Вооруженных сил РФ расширить свои границы проведения специальной военной операции, если Украина получит от Соединенных Штатов Америки артиллерийские системы большей дальности.