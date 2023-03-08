«Щенка накачали, сделали звезду»: Иосиф Пригожин высказался про Даню Милохина
Продюсер признал, что юноше предоставили очень много возможностей, а он на всех наплевал.
Блогер Даня Милохин покинул проект «Ледниковый период» на Первом канале с большим скандалом, оставив фигуристку Женю Медведеву без партнера. Выходка тиктокера не понравилась общественности, сообщает СтарХит.
Оставив телепроект, Милохин улетел за границу. Он отправился в Дубай, оттуда - в США. Общественность раскритиковала поступок блогера, а когда Даня исполнил гимн Украины, и вовсе потребовала лишить гражданства.
Свое мнение высказал и продюсер Иосиф Пригожин. В программе «Вы держитесь!» на RTVI он заявил, что не хочет отнимать паспорт ни у кого бы то ни было. Но он разочарован в юноше:
Неприятно, когда из обычного катания на льду детдомовский мальчик Даня Милохин по своей глупости создает политизированную ситуацию, когда берет и кидает чемпионку мира.
После этого обвинил всех, что мы мудаки просто. Разве это нормально? То есть, щенка этого накачали, сделали из него звезду. Мы его делали звездой! Кроме него, что, никого не было? Были. Но ему предоставили все возможности.
Опубликовано: Светлана Гарусева