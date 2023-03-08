«Щенка накачали, сделали звезду»: Иосиф Пригожин высказался про Даню Милохина

Продюсер признал, что юноше предоставили очень много возможностей, а он на всех наплевал.

Блогер Даня Милохин покинул проект «Ледниковый период» на Первом канале с большим скандалом, оставив фигуристку Женю Медведеву без партнера. Выходка тиктокера не понравилась общественности, сообщает СтарХит.

Оставив телепроект, Милохин улетел за границу. Он отправился в Дубай, оттуда - в США. Общественность раскритиковала поступок блогера, а когда Даня исполнил гимн Украины, и вовсе потребовала лишить гражданства.

Свое мнение высказал и продюсер Иосиф Пригожин. В программе «Вы держитесь!» на RTVI он заявил, что не хочет отнимать паспорт ни у кого бы то ни было. Но он разочарован в юноше: