Песня The Weeknd и Арианы Гранде Die for You поднялась на 1-е место в Billboard Hot 100

Песня царит после того, как она была первоначально выпущена на альбоме The Weeknd "Starboy" в 2016 году, прежде чем она была возрождена в последние месяцы, отчасти благодаря взаимодействию на TikTok.

Коллектив отмечает седьмое место каждого артиста в Hot 100 под номером 1 – и второе вместе, после того, как "Save Your Tears" лидировала в 2021 году в течение двух недель, также после того, как Гранде была добавлена в ремикшированную версию.