Анджелина Джоли отказалась заниматься делами беженцев вместе с ООН

Американская актриса Анджелина Джоли подала в отставку с поста специального представителя ООН по делам беженцев.

В совместном заявлении с Верховным комиссаром ООН по делам беженцев звезда заявила, что "пришло время для другой деятельности и прямого контакта с беженцами и местными организациями".

Актриса проработала в Организации Объединенных Наций более 20 лет.

В пятницу было обнародовано совместное заявление Управления Верховного комиссара ООН по делам беженцев (УВКБ ООН) и звезды, в котором сообщалось, что она по-прежнему останется гуманитарной активисткой и не исключает дальнейшего сотрудничества с организацией, но вне мировой структуры.

"Я буду продолжать делать все, что в моих силах , чтобы поддерживать беженцев и перемещенных лиц в ближайшие годы", — пишет звезда, участвовавшая в более чем 60 полевых проектах ООН.

Актриса является специальным посланником УВКБ ООН с 2012 года и работает с ООН с 2001 года, за это время она посетила многие страны, включая Йемен, Буркина-Фасо и совсем недавно Украину.