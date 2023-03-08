Песков: новые статьи по «Северным потокам» являются вбросами в СМИ

2023-03-08 12:49

Дмитрий Песков высказался о новых публикациях ряда западных СМИ относительно диверсии на "Северных потоках".

Глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков дал оценку статьям газет New York Times и Die Zeit, которые утверждают, что к теракту на российских газопроводах "Северный поток" причастны не Соединённые Штаты, а некая проукраинская группировка, состоявшая из шести человек.

По мнению Пескова, такие публикации являются скоординированными вбросами. Аналогичное мнение высказала представитель МИД России Мария Захарова.








Новости СМИ2