Песков: новые статьи по «Северным потокам» являются вбросами в СМИ
2023-03-08 12:49
Дмитрий Песков высказался о новых публикациях ряда западных СМИ относительно диверсии на "Северных потоках".
Глава пресс-службы московского Кремля Дмитрий Песков дал оценку статьям газет New York Times и Die Zeit, которые утверждают, что к теракту на российских газопроводах "Северный поток" причастны не Соединённые Штаты, а некая проукраинская группировка, состоявшая из шести человек.
По мнению Пескова, такие публикации являются скоординированными вбросами. Аналогичное мнение высказала представитель МИД России Мария Захарова.
Опубликовано: Ткачёв Андрей