Gizmodo: Лучшие телефоны на базе Android из Китая напичканы шпионскими программами

Как пишет Gizmodo, согласно новому исследованию, у пользователей первоклассных устройств Android, продаваемых в Китае, очень легко украсть личные данные.

Сбор данных, который происходит без уведомления или согласия, может легко привести к постоянному отслеживанию пользователей и легкому раскрытию их личности.

Исследование, опубликованное учеными-компьютерщиками из нескольких разных университетов, показывает, что производители телефонов, такие как Xiamoi, OnePlus и Oppo Realme, одни из самых популярных в Китае, собирают огромное количество конфиденциальных пользовательских данных через свои соответствующие операционные системы, а также множество приложений, которые предустановлены на телефоны.

По словам исследователей, все эти данные собираются без какого-либо уведомления или согласия пользователя, и отказаться от этого сбора данных невозможно.

Сбор также не прекращается, когда устройство и пользователь покидают Китай.

Исследователи обнаружили, что данные отправлялись китайским операторам мобильной связи, даже когда они не предоставляли услуги (например, когда в устройство не была вставлена SIM-карта).