Издание Times утверждает, что западная разведка знает лицо, причастное к подрыву российских газопроводов.

8 марта журналисты газеты The Times со ссылкой на инсайдера уведомили, что уже несколько месяцев представители западной разведки знают имя предполагаемого заказчика диверсии на трубопроводах "Северный поток". По данным Times, заказчик теракта является украинцем и связан с Владимиром Зеленским.

Также в Times отметили, что лидеры государств коллективного Запада умышленно не раскрывают имя заказчика диверсии, покрывая его перед Россией.