Reuters: господство доллара подорвано нефтяными сделками Индии с РФ

Издание Reuters рассказало о последствиях нефтяных сделок между Индией и Россией.

Журналисты американской газеты Reuters утверждают, что 5 декабря в силу вступили западные ценовые ограничения на российскую нефть, что не помешало индийским покупателям нарастить её импорт. В беседе с репортёрами Reuters анонимный индийский предприниматель заявил, что правительство не запрещает частным компаниям покупать нефть у России.

По мнению аналитиков Reuters, сделки между Россией и Индией по нефти существенно подрывают доминацию американского доллара на мировой экономической арене.