Водители бастуют из-за плана властей по удалению устаревших филиппинских джипни

В понедельник филиппинские транспортные группы начали забастовку в знак протеста против правительственной программы, которая приведет к постепенному отказу от традиционных джипни.

Чиновники приготовились к непредвиденным обстоятельствам и развернули правительственные транспортные средства для перевозки застрявших пассажиров в некоторых районах.

Другие группы отказались присоединиться к недельной забастовке, которая могла бы удержать более 40 000 пассажирских джипни и фургонов от улиц в одном только мегаполисе Манилы.

Протестующие водители и сторонники провели шумный митинг в пригороде Кесон-Сити в столичном регионе, а затем колонной направились в правительственное управление по регулированию транспорта, чтобы выразить свой протест.

Почти в полдень министр транспорта Хайме Баутиста сказал, что никаких серьезных транспортных сбоев зафиксировано не было.

Другие официальные лица заявили, что правительственные транспортные средства были развернуты для перевозки пассажиров в некоторых районах, но не сразу предоставили более подробную информацию.

Утреннее движение в час пик, как обычно, было интенсивным на основных дорогах Манилы и близлежащих городов.

Министр транспорта Хайме Баутиста предупредил протестующих о возможных последствиях.

Водители, которые будут прибегать к насилию и принуждению, чтобы остановить пассажирские транспортные средства, не присоединившиеся к забастовке, будут предъявлены уголовные обвинения.

Министр образования, вице-президент Сара Дутерте подверглась критике.

Она заявила, что забастовка является акцией, вдохновленной коммунистическими повстанцами, которая может причинить неудобства студентам.

Государственная программа модернизации транспорта впервые была запущена в 2017 году.

Она направлена на замену опасно ветхих и старых пассажирских джипни и фургонов современными транспортными средствами, которые обеспечат безопасность пассажиров и будут соответствовать стандартам выбросов углерода.

Владельцы транспортных средств должны присоединиться к транспортным кооперативам и корпорациям к концу года для лучшего управления транспортом.

Противники нововведений говорят, что большинство бедных водителей не могут позволить себе приобрести новые пассажирские джипни даже с обещанной финансовой помощью правительства.

Модернизация - это нормально для тех, у кого есть деньги”, - сказал Associated Press водитель jeepney Бенито Гарсия.“Но мы, водители и операторы джипни, не можем себе этого позволить”.

Другие говорили, что программа будет означать конец ярко украшенных и ярких джипни, которые считались “Королем дорог” Манилы и демонстрацией филиппинской культуры на колесах.

Джипни с дизельным двигателем произошли от военных джипов США, которые американские войска оставили после Второй мировой войны.

Транспортные средства были модифицированы, а затем воспроизведены, многие с подержанными грузовыми шасси.

На протяжении десятилетий джипни были самым популярным видом наземного транспорта среди рабочего класса, несмотря на то, что они сильно загрязняют воздух Манилы.