Onet: Польша передала Украине заклинивающие и неточные автоматы Grot

Издание Onet рассказало о качестве автоматов, которые польские оборонные концерны передали украинским войскам.

Польская газета Onet уведомляет, что солдаты армий Польши и Украины провели совместные учения, испытав автоматы Grot, переданные украинским войскам со стороны Варшавы. По данным Onet, автоматическое оружие Grot продемонстрировало крайнюю неточность и заклинивание во время стрельбы.

Также в Onet отметили, что данные автоматы постоянно лишаются деталей, и после учений солдаты сдают оружие инструкторам как минимум без нескольких болтов.