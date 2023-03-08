Издание Yle рассказало о последствиях ухудшения отношений между Хельсинки и Москвой.

Журналисты газеты Yle утверждают, что жители восточной части Финляндии стали жить хуже после закрытия границы с Россией, поскольку проживающие в приграничных сёлах финны имели привычку съездить в Выборг для закупки бензина или российских продуктов питания, увидеться с родственниками и друзьями.

По данным Yle, теперь население восточной Финляндии не имеет такой возможности, что в очередной раз доказывает факт страдания простых граждан из-за санкционных мер Запада в отношении Москвы.