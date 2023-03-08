Прокуратура ФРГ сообщила об обыске судна, взорвавшего «Северные Потоки»

Немецкая прокуратура заявила об обыске корабля, предположительно связанного с диверсией на российских газопроводах.

8 марта Генеральная прокуратура Германии опубликовала свежий пресс-релиз, в рамках которого уведомила, что 18 и 20 января текущего года немецкие правоохранители провели обыски судна, предположительно связанного с диверсией на российских газопроводах "Северный поток" в Балтийском море.

В Прокуратуре ФРГ отметили, что расследование уже не закончено, однако уже сейчас известно, что корабль был арестован у немецкой компании, сотрудники которой не подозреваются в соучастии в теракте на North Stream.