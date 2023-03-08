Яблони в саду погрызли мыши: эксперты рассказали, какие меры надо принять для спасения
В конце февраля-начале марта нужно проверить, не повредили ли молодые или прикопанные на зиму саженцы грызуны.
Если ветки повреждены, нужно обрезать их секатором над почкой, расположенной на внешней стороне. Либо - над удобно расположенной боковой веткой.
Небольшие очаговые раны при этом можно не лечить, они затянутся сами благодаря камбию.
Если на штамбах и скелетных ветвях повреждены значительные участки коры, их нужно сразу (не зачищая ножом) обернуть черной пленкой.
Можно использовать и прозрачную, однако тогда ее нужно сверху накрыть темной бумагой - так раны затянутся быстрее.
Дупла на деревьях необходимо очистить от гнили, продезинфецировать раствором медного или железного купороса (30-50 гр. на 1 л воды), и зацементировать.
Опубликовано: Марта Фролова