Яблони в саду погрызли мыши: эксперты рассказали, какие меры надо принять для спасения

В конце февраля-начале марта нужно проверить, не повредили ли молодые или прикопанные на зиму саженцы грызуны.

Если ветки повреждены, нужно обрезать их секатором над почкой, расположенной на внешней стороне. Либо - над удобно расположенной боковой веткой.

Небольшие очаговые раны при этом можно не лечить, они затянутся сами благодаря камбию.

Если на штамбах и скелетных ветвях повреждены значительные участки коры, их нужно сразу (не зачищая ножом) обернуть черной пленкой.

Можно использовать и прозрачную, однако тогда ее нужно сверху накрыть темной бумагой - так раны затянутся быстрее.

Дупла на деревьях необходимо очистить от гнили, продезинфецировать раствором медного или железного купороса (30-50 гр. на 1 л воды), и зацементировать.