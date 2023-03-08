Экс-мэр Белгорода Иванов задержан по делу о получении взятки
2023-03-08 14:12
Бывший мэр Белгорода Антон Иванов был задержан из-за обвинения в получении взятки в виде автомобиля.
Адвокат Антона Иванова Елена Палымова утверждает, что её клиент был задержан за получение взятки в виде автомобиля стоимостью 2 миллиона и 930 тысяч российских рублей. По словам Палымовой, сейчас органы суда избирают меру пресечения для Иванова с целью продолжения судебных разбирательств.
Известно, что Антон Иванов решил покинуть должность мэра Белгорода в октябре 2022 года, и данное решение было поддержано губернатором региона Вячеславом Гладковым.
Опубликовано: Ткачёв Андрей