Елизавета Ридель: стало известно, с кем встречается Григорий Лепс
Роман модели и певца начался давно, 26-летняя девушка также интересуется ресторанным бизнесом.
Хотя Григорий Лепс не хочет рассекречивать свою спутницу, близкие звезды приоткрыли тайну. Как выяснилось, Лепс встречается с моделью Елизаветой Ридель, сообщает Вокруг ТВ.
26-летняя девушка также интересуется ресторанным бизнесом. Роман певца и модели начался еще тогда, когда артист был женат.
Гриша с Лизой встречается давно. Он помогает ей финансово, — рассказал один из приятелей исполнителя.
По слухам, певец познакомился с моделью во время его частного выступления в Дубае. Но о серьезных отношениях разговора нет. Григорию нравится общение с Елизаветой, но, как уточняет Евгений Морозов, звезда делает это, чтобы привлечь внимание экс-жены.
Таких Елизавет у него много. Вокруг Гриши всегда много красивых женщин, однако он был однолюбом, — заметил знакомый артиста.
Морозов верит, что Григорий и Анна воссоединятся:
Уверен, что они с Анной в конце концов опять будут жить под одной крышей. Посмотрите на его бывшую жену: она мама троих детей, и в 50 лет выглядит, как фотомодель! — отметил он.
Опубликовано: Светлана Гарусева