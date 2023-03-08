Елизавета Ридель: стало известно, с кем встречается Григорий Лепс

Роман модели и певца начался давно, 26-летняя девушка также интересуется ресторанным бизнесом.

Хотя Григорий Лепс не хочет рассекречивать свою спутницу, близкие звезды приоткрыли тайну. Как выяснилось, Лепс встречается с моделью Елизаветой Ридель, сообщает Вокруг ТВ.

26-летняя девушка также интересуется ресторанным бизнесом. Роман певца и модели начался еще тогда, когда артист был женат.

Гриша с Лизой встречается давно. Он помогает ей финансово, — рассказал один из приятелей исполнителя.

По слухам, певец познакомился с моделью во время его частного выступления в Дубае. Но о серьезных отношениях разговора нет. Григорию нравится общение с Елизаветой, но, как уточняет Евгений Морозов, звезда делает это, чтобы привлечь внимание экс-жены.

Таких Елизавет у него много. Вокруг Гриши всегда много красивых женщин, однако он был однолюбом, — заметил знакомый артиста.

Морозов верит, что Григорий и Анна воссоединятся: