Семейная пара превратила сложную свадьбу в условиях пандемии в художественный фильм
“Свадебный хастлер”, художественный фильм, вдохновленный реальными трудностями филиппино-американской пары, которые они пережили ради женитьбы во время пандемии COVID-19.
Романтическая комедия была написана и поставлена режиссером Крисом Сориано, который играет себя в главной роли.
Фильм рассказывает о том, как Сориано устраивает свадьбу-сюрприз для своей невесты Хиллари Маналак, ныне Хиллари Сориано, которая также играет саму себя в фильме.
После того, как во время пандемии им дважды пришлось отменять дату свадьбы, пара из Сан-Диего решила превратить свой опыт в романтическую комедию и включила свою настоящую свадьбу в художественный фильм.
Опыт женитьбы был действительно особенным, потому что мы произносили наши клятвы и одновременно творили историю.
Фильм очень близок к реальности, в которой мы жили как пара, потому что планировать свадьбу в условиях пандемии непросто, и я действительно хотел показать, насколько это сложно, но и насколько это возможно, когда вы находчивы.
Хиллари добавляет, что первый день съемок был их настоящей свадьбой.
Мы убедились, что наши друзья и семья были там, наслаждались и могли запомнить каждый момент. Лично я, несмотря на то, что мы снимали, я даже не заметил присутствия камеры.
Все моменты свадьбы были подлинными, и мы были так рады поделиться с нашими будущими детьми тем, что наша свадьба была настоящим фильмом.
С помощью “Свадебного хастлера” Кристин Чанг, которая была фактическим организатором свадьбы пары в реальной жизни, фильм демонстрирует, как пары могут спланировать гламурную, но недорогую свадьбу, даже когда все шансы складываются против них.
Хиллари отмечает, что в фильме есть несколько полезных советов о том, как пары могут сэкономить деньги, например, на покупке торта в супермаркете, покупке искусственных цветов для цветочных украшений или найме ди-джея вместо живой группы.
Крис Сориано о своем фильме:
Я очень рад, что люди видят, как этот жених организует свадьбу, не имея ни малейшего представления о том, как это сделать.
Это как аналогия с жизнью, иногда ты проходишь через это, не зная, как что-то сделать, и это может быть самым запоминающимся событием, в данном случае это свадьба.
Но благодаря находчивости, знакомству с нужными людьми и простому поиску пути, самое трудное препятствие может показаться возможным.
В “Свадебном хастлере” также снимается Кейн Лим, который играет помощника Чанга.
Лим также выступил в качестве исполнительного продюсера фильма. Он связал Сориано с филиппинской актрисой и светской львицей Heart Evangelista, которая играет эпизодическую роль в фильме в роли друга Лима.
Опубликовано: Марта Фролова