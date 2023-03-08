Улица скейтеров: Болдуин-стрит в городе Данидин в Новой Зеландии становится все более популярна у туристов

Чтобы жить на «крутых улочках», нужна сноровка. Необходима хорошая физическая форма, чтобы ежедневно совершать восхождения.

Эта улица куда более густонаселенная, кроме того, она уже давно одна из главных достопримечательностей Новой Зеландии, поэтому здесь бывает множество туристов и скейтеров, которые желают себя запечатлеть на столь экзотическом фоне.

На улице регулярно проводятся состязания по бегу: спортсмены сначала поднимаются наверх, а потом спускаются к финишу (общая длина дистанции составляет 359 м).

Лучшее показанное время — 1 минута 56 секунд.