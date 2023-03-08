Подруга сына Наташи Королевой заявила, что выходит замуж за Архипа Глушко и родит ему ребенка

Мелисса Волынкина строит отношения со звездным отпрыском три года. Ее признание о бракосочетании вызвало переполох пользователей соцсетей.

Архип Глушко недавно вернулся в Москву из Японии, где был на стажировке. Сын Наташи Королевой изучает японский язык и даже зарабатывает на репетиторстве, сообщает КП.

В России молодого человека ждала его возлюбленная - стриптизерша Мелисса Волынкина. Воссоединившись с женихом, девушка сделала громкое заявление.

Волынкина, которая строит отношения с Архипом три года, сказала, что скоро состоится их свадьба. Признание вызвало переполох пользователей соцсетей.

Она также рассказала о грядущем пополнении. Оказывается, Мелисса хочет родить возлюбленному минимум двоих наследников.