Спорные символы: клубы НХЛ один за другим отказались от маек с символикой ЛГБТ

В начале года защитник «Филадельфии Флайерз», россиянин Иван Проворов, наотрез отказался надеть такую майку, его примеру последовали другие хоккеисты.

НХЛ и ее союзники в очередной раз оказались на перепутье, заставляя вновь задаться вопросом: является ли инициатива лиги “Хоккей для всех” чем-то большим, чем пустые слова?

На этот раз "Миннесота Уайлд", во второй раз в истории клуба празднуя Pride Night, оказалась в затруднительном положении.

Несмотря на заявления клуба, что его спортсмены наденут майки с символикой Pride для разминки против "Калгари Флэймз", а затем их выставят на аукцион, майки были отозваны за несколько часов до заброса шайбы.

Американская общественность считает, что решение отказаться от футболок - тревожное откровение на фоне сезона, изобилующего переломными моментами в позиции хоккея в отношении разнообразия и инклюзивности.

Защитник "Филадельфии Флайерз" Иван Проворов выдвинул этот вопрос на первый план после того, как в январе он пропустил разминку и отказался носить майку с символикой "Флайерз Прайд". Этот шаг широко раскритиковали в хоккейном мире, но в конечном итоге другие сделали то же самое.

Несколько команд поняли намек Проворова и последовали его примеру. В частности, "Нью-Йорк Рейнджерс" отказались от ношения майки с символикой "Прайда" для разминки. Затем это же повторил “Нью-Йорк Айлендерс”.

К слову, "Миннесота Уайлд" в дополнение к ношению футболок планировал также выставить их на аукцион — предположительно, чтобы пожертвовать вырученные средства на нужды ЛГБТК+.

Упоминания об аукционе и майках с их веб-сайта были тихо удалены до того, как упала шайба.