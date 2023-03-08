Экс-супруг Ксении Бородиной позвал замуж новую пассию в день рождения бывшей

Прямо в центре Москвы, рядом с ЦУМом, 42-летний Курбан Омаров упал на калено и предложил 22-летней Валерии руку и сердце.

Курбан Омаров после развода с Ксенией Бородиной почти сразу нашел себе новую любимую, сообщает Вокруг ТВ.

42-летний мужчина больше года счастлив с 22-летней Валерией. Пару часто критикуют из-за огромной разницы в возрасте, но им это не мешает. Более того, бывший муж Бородиной заявил о серьезных намерениях и отвез девушку в Дагестан, чтобы познакомить с родителями.

А теперь стало известно, что сегодня Омаров сделал Валерии предложение руки и сердца. В центре Москвы, возле ЦУМа, Курбан упал на одно колено и предложил девушке стать его женой. Она ответила «да».

К слову, 8 марта совпадает не только с Международным женским днем, но и днем рождения его бывшей жены - Ксении Бородиной. Поклонники теледивы не исключили, что дата была выбрана для того, чтобы отомстить звезде канала ТНТ.

Курбан и Валерия стали встречаться еще в 2021 году - во время развода предпринимателя с ведущей скандальной телестройки. Ксения утверждает, что теперь уже бывший муж изменял ей с молодой любовницей, пока она работала.