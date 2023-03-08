В Ирландии объявлен референдум, чтобы пересмотреть конституционное отношение к правам женщин

Ирландцы на референдуме в ноябре примут решение об изъятии из своей Конституции статей, считающихся «устаревшими, о месте женщин, которые должны находиться дома», сообщило правительство республики в среду, в Международный день прав женщин.

Статья 41.2 Конституции 1937 года, была принята во времена, когда Ирландия находилась под влиянием пуританской ветви католической церкви.

Эта статься предусматривает, что «женщина домохозяйка обеспечивает государству поддержку, без которой не может быть достигнуто общего блага».

«Слишком долго на женщин и девочек ложилась непропорциональная доля семейных обязанностей, они подвергались дискриминации дома и на работе, их унижали до уровня объектов, они жили в страхе перед насилием в семье или по признаку пола», — заявил премьер-министр Лео Варадкар.

Ирландия долгое время считалась очень консервативной, но в последние годы на референдумах подавляющим большинством голосов были приняты поправки в пользу абортов и однополых браков.