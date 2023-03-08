Экс-разведчик Риттер: конфликт на Украине входит в финальную стадию

Отставной офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер на своём YouTube-канале заявил о о вхождении конфликта на Украине в финальную стадию.

«Конфликт входит в финальную стадию. Одна из российских стратегий заключается в том, чтобы стереть (Вооружённые силы Украины. – Прим. ред.) в порошок, и ключевая составляющая этого процесса — уничтожение логистики», — сказал бывший американский разведчик.

Риттер пояснил, что для предотвращения данного процесса президент Украины Владимир Зеленский столь активно выпрашивает у своих западных союзников различные виды вооружений.

Кроме того, Скотт Риттер напомнил, что ранее Зеленский манипулятивно заявлял, что «сыновьям и дочерям Америки» придётся сражаться в зоне проведения СВО РФ на Украине, если коллективный Запад не поставит украинским войскам всё необходимое оружие.