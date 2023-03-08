FT: китайцы боятся хранить деньги в банках Швейцарии из-за санкций против РФ

Издание Financial Times утверждает, что китайские граждане не желают хранить свои средства в швейцарских банках после введения новых антироссийских санкций.

Издание Financial Times со ссылкой на представителя одного из ведущий банков Швейцарии уведомляет, что состоятельные китайские клиенты опасаются хранить деньги в швейцарских банках из-за санкций коллективного Запада в отношении России. По мнению журналистов FT, многие китайцы считают, что оказав давление на российскую экономику, Швейцария отказались от своего нейтрального статуса.

Примечательно, что ранее сотрудник МИД России Мария Захарова также упрекнула администрацию Берна в отказе от нейтралитета, отметив, что Швейцария поддерживает армию Украины финансово, вводя ограничительные меры в отношении Москвы.