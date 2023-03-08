CNN: Маккарти ответил отверг приглашение Зеленского посетить Украину

Телеканал CNN сообщил, что спикер Палаты представителей Конгресса США Кевин Маккарти ответил отказом на приглашение главы киевского режима Владимира Зеленского посетить Украину.

«Позвольте очень четко прояснить то, что я сказал: никаких безлимитных чеков, хорошо? Итак, с этой точки зрения, мне не нужно ехать в Украину, чтобы понять, где есть безлимитный чек, а где нет», — цитирует слова Маккарти телеканал CNN.

Политик подчеркнул, что не намерен «выписывать безлимитный чек ни на что».

Накануне Зеленский пригласил спикера Палаты представителей США посетить Украину, «чтобы увидеть, как мы работаем, что здесь происходит».

Как сообщают американские источники, Кевин Маккарти блокирует помощь Украине в нескольких законопроектах о расходах.