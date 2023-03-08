Президент Польши Дуда: уничтожение «Северных потоков» принесло Европе пользу и выгоду

Президент Польши Анджей Дуда заявил в интервью CNN, что уничтожение газопроводов «Северный поток» было полезным и выгодным для Европы.

По его мнению, прекращение работы газопровода означает, что его нельзя будет использовать для поставок энергоносителей в европейские страны.

Дуда подчеркнул, что Россия долгое время использовала поставки газа как инструмент давления на Европу, а с подрывом газопроводов лишилась такой возможности.

В том же интервью польский лидер прокомментировал возможность подрыва газопроводов проукраинской группировкой.

По его мнению, нельзя делать окончательные выводы до завершения расследования инцидента.