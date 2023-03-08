У российской писательницы Дарьи Донцовой умер муж

Автор детективов поделилась страшным горем. По словам писательницы, Александр Донцов много лет сражался с недугом.

На официальной странице Дарьи Донцовой 8 марта появилось сообщение, огорчившее ее поклонников. Бренд-менеджер писательницы Анна Павлиева сообщила, что муж автора детективов ушел из жизни, сообщает СтарХит.

После тяжелой и продолжительной болезни к Господу отошел Донцов Александр Иванович - доктор наук, профессор МГУ, академик РАН, - говорится в сообщении.

Павлиева также призвала поклонников уважительно отнестись к горю Донцовой, отметив, что она не будет вести страничку некоторое время. Ее подписчики выразили кумиру искренние соболезнования.

В июне прошлого года Донцова делилась подробностями хода лечения ее супруга, который страдал от онкологического заболевания. Александр Иванович боролся с раком кишечника, а Дарья была рядом с ним.

В ток-шок «Секрет на миллион» автор детективов рассказала, что у мужа обнаружили онкологию на третьей стадии. Тогда она признавалась, что муж перенес больше семи курсов химиотерапии.

Донцова тогда советовала всем регулярно посещать врачей для комплексного обследования, чтобы вовремя выявлять опасные болезни.