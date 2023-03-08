Экс-разведчик США Риттер: в украинском конфликте началась финальная стадия
2023-03-08 21:17
Отставной офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер прокомментировал ход украинского конфликта.
По его мнению, сейчас противостояние между Украиной и Россией уже вошло в свою финальную стадию.
Риттер отметил, что российские военные намерены стереть в порошок подразделения ВСУ, а для этого нужно уничтожить логистику.
Экс-разведчик уточнил, что украинские военнослужащие находятся в сложном положении из-за нехватки боеприпасов и военной техники.
Он подчеркнул, что именно по этой причина президент Украины Владимир Зеленский вынужден буквально выпрашивать вооружения у западных стран.
Ранее Скотт Риттер говорил о том, что Россия одержит победу в украинском конфликте уже в нынешнем году.
Опубликовано: Светлана Репина