Отставной офицер разведки американской морской пехоты Скотт Риттер прокомментировал ход украинского конфликта.

По его мнению, сейчас противостояние между Украиной и Россией уже вошло в свою финальную стадию.

Риттер отметил, что российские военные намерены стереть в порошок подразделения ВСУ, а для этого нужно уничтожить логистику.

Экс-разведчик уточнил, что украинские военнослужащие находятся в сложном положении из-за нехватки боеприпасов и военной техники.

Он подчеркнул, что именно по этой причина президент Украины Владимир Зеленский вынужден буквально выпрашивать вооружения у западных стран.

Ранее Скотт Риттер говорил о том, что Россия одержит победу в украинском конфликте уже в нынешнем году.