Протестующие в Грузии выдвинули два требования к властям
2023-03-08 21:44
Участники протестов, которые проходят в Тбилиси, выдвинули властям два требования для прекращения митингов.
По словам представителя оппозиции Георгия Вашадзе, первое требование заключается в немедленном отзыве закона об иноагентах.
Вторым требованием он назвал освобождение всех людей, которые были задержаны накануне за участие в протестах.
При этом Вашадзе заявил, что на выполнение перечисленных требований оппозиция отводит властям всего один час.
Он уточнил, что если требования не будут выполнены, активисты перейдут уже к другим действиям.
Ранее сообщалось, что парламент Грузии принял закон об иноагентах, после чего в Тбилиси начались массовые протесты.
Опубликовано: Светлана Репина