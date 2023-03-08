Протестующие в Грузии выдвинули два требования к властям

Участники протестов, которые проходят в Тбилиси, выдвинули властям два требования для прекращения митингов.

По словам представителя оппозиции Георгия Вашадзе, первое требование заключается в немедленном отзыве закона об иноагентах.

Вторым требованием он назвал освобождение всех людей, которые были задержаны накануне за участие в протестах.

При этом Вашадзе заявил, что на выполнение перечисленных требований оппозиция отводит властям всего один час.

Он уточнил, что если требования не будут выполнены, активисты перейдут уже к другим действиям.

Ранее сообщалось, что парламент Грузии принял закон об иноагентах, после чего в Тбилиси начались массовые протесты.