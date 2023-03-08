Вице-канцлер Германии Хабек отказался озвучивать результаты расследования подрыва «Северных потоков»
2023-03-08 21:49
Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек прокомментировал появившуюся информацию о подрыве «Северных потоков».
Он сказал, что данные расследования взрывов на газопроводах, которыми располагают власти ФРГ, не будут переданы СМИ.
Хабек напомнил, что расследование ведет генеральная прокуратура Германии, которая в сове время сделает официальное заявление.
Ранее в американском издании NYT появилась статья о том, что к подрыву «Северных потоков» могла быть причастна проукраинская группировка.
До этого журналист Сеймур Херш обнародовал результаты своего расследования, заявив о причастности США к этим взрывам.
Опубликовано: Светлана Репина