Вице-канцлер Германии Хабек отказался озвучивать результаты расследования подрыва «Северных потоков»

Вице-канцлер и министр экономики Германии Роберт Хабек прокомментировал появившуюся информацию о подрыве «Северных потоков».

Он сказал, что данные расследования взрывов на газопроводах, которыми располагают власти ФРГ, не будут переданы СМИ.

Хабек напомнил, что расследование ведет генеральная прокуратура Германии, которая в сове время сделает официальное заявление.

Ранее в американском издании NYT появилась статья о том, что к подрыву «Северных потоков» могла быть причастна проукраинская группировка.

До этого журналист Сеймур Херш обнародовал результаты своего расследования, заявив о причастности США к этим взрывам.