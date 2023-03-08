Мэр Нью-Йорка просит магазины требовать от покупателей снимать маски при входе

Мэр Нью-Йорка Эрик Адамс призывает владельцев магазинов заставлять покупателей снимать маски перед входом в их магазины, чтобы предотвратить кражи и грабежи.

Эрик Адамс:

Мы обращаемся с четким призывом ко всем нашим магазинам: не позволяйте людям входить в магазин, не сняв маску. А затем, оказавшись внутри, они могут продолжать носить его, если захотят.

План был представлен как способ справиться с ростом краж в магазинах Нью-Йорка, продуктовых магазинах и некоторых элитных магазинах.

Адамс сказал, что люди часто носят маски не потому, что боятся пандемии COVID-19, а скорее потому, что боятся, что полиция “поймает их за их деяния”.

Этот шаг напрямую противоречит протоколам безопасности COVID-19, которые поощряют людей носить маски в закрытых общественных местах.

Многие люди критиковали решение и комментарии Адамса, подчеркивая, что просьба к клиентам снимать маски при входе подвергнет людей с ограниченными возможностями и ослабленным иммунитетом риску заражения COVID-19.

Другие усомнились в предположении Адамса о том, что люди, носящие маски, являются потенциальными грабителями, добавив, что решение о том, чтобы магазины требовали от покупателей снимать маски при входе, не предотвратит кражи в магазинах и грабежи.

Лаки Тран, эксперт в области общественного здравоохранения и коммуникаций:

Заявление мэра Нью-Йорка о том, что маски поощряют преступность и делают город менее безопасным, безосновательно.Правда в обратном: замедляя распространение COVID-19, маски обеспечивают безопасность наших сообществ.

Решение по поводу масок в магазинах последовало почти через месяц после того, как Адамс отменил мандат масок в медицинских учреждениях, что вызвало аналогичный протест со стороны инвалидов и жителей Нью-Йорка с ослабленным иммунитетом.

Несмотря на сохраняющийся высокий уровень передачи вируса среди населения по всей стране, президент Джо Байден ранее в этом году объявил, что действие чрезвычайного положения в области общественного здравоохранения, связанного с COVID-19, закончится в мае.