«Выбросят на улицу»: автор хитов Аниты Цой и Алсу Аркадий Хоралов госпитализирован с нервным срывом

Лолита рассказала, что 71-летний композитор оказался в затруднительной ситуации и может стать бомжом.

Автор хитов «Давай попробуем вернуть», «Новогодние игрушки» попал в беду. Аркадий Хоралов перенес нервный срыв, тело композитора покрылось пятнами из-за сильного стресса, сообщает Космополитен.

Заслуженный артист РФ может оказаться на улице, хотя у него есть квартира в Москве.

Он в 71 год может стать бомжом, — рассказала Лолита Милявская. Аркашу выгоняют из квартиры. Он купил ее двадцать лет назад у известного банкира. Деньги выплатил, а банкира посадили. Выяснилось, что, пока шли суды, жена банкира дважды пустила квартиру Аркаши с молотка. Он не первый год бьется, чтобы спасти имущество.

По словам певицы, у композитора есть все расписки - даже банкир признал, что Хоралов отдал ему все до копейки. Но кредиторы все равно грозятся выгнать его на улицу.

Аркадий подтвердил слова Милявской. Как выяснилось, автор песен Любови Успенской, Иосифа Кобзона, Таисии Повалий, Алсу, Аниты Цой и других звезд выплачивал за квартиру деньги банкиру, которая была оформлена на бывшего владельца.

На свое имя артист не успел переоформить жилье, так как банкир сел в тюрьму, и собственницей недвижимости внезапно оказалась его жена.

В суде композитор не сумел доказаться свою правоту. Сейчас у него надежда только на звездных друзей.