Бывший американский разведчик, морской пехотинец Скотт Риттер рассказал, что Владимир путин не дал развалить Россию.

По словам Риттера, именно в этом заключался план западных политиков, однако Путин сумел предотвратить развал страны.

Разведчик отметил, что после распада Советского Союза США пытались навязывать России олигархат.

Но Владимир Путин сумел поднять Россию на ноги и помешать западным политикам развалить ее.

Риттер считает, что российский президент любит свою страну и гордится ею, а также хочет избавить Россию от недостатков, существующих с советских времен.

Экс-разведчик уверен, что Путин войдет в историю как один из величайших российских правителей.