FT: Швейцарские банки остались без состоятельных клиентов из Китая из-за санкций против РФ

Издание Financial Times со ссылкой на представителей банковских кругов Швейцарии сообщает о беспокойстве руководителей финансовых учреждений.

Это связано с неуверенностью состоятельных китайских клиентов в сохранности их средств в швейцарских банках.

Причиной послужило присоединение Швейцарии к антироссийским санкциям и риск конфискации российских активов.

По информации издания, многие крупные клиенты передумали открывать счета в банках Швейцарии из-за отказа страны от нейтрального статуса.

По мнению банкиров, уход состоятельных китайских клиентов негативно повлияет на их бизнес, поэтому они недовольны присоединением страны к санкциям против России.