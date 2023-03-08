FT: Швейцарские банки остались без состоятельных клиентов из Китая из-за санкций против РФ
2023-03-08 23:59
Издание Financial Times со ссылкой на представителей банковских кругов Швейцарии сообщает о беспокойстве руководителей финансовых учреждений.
Это связано с неуверенностью состоятельных китайских клиентов в сохранности их средств в швейцарских банках.
Причиной послужило присоединение Швейцарии к антироссийским санкциям и риск конфискации российских активов.
По информации издания, многие крупные клиенты передумали открывать счета в банках Швейцарии из-за отказа страны от нейтрального статуса.
По мнению банкиров, уход состоятельных китайских клиентов негативно повлияет на их бизнес, поэтому они недовольны присоединением страны к санкциям против России.
Опубликовано: Светлана Репина