Спикер Конгресса США Маккарти ответил на приглашение Зеленского в Киев жестким отказом
2023-03-09 00:29
Спикер Палаты представителей американского Конгресса Кевин Маккарти ответил на приглашение Владимира Зеленского в Киев.
Республиканец Маккарти заявил, что ему не нужно ехать на Украину лично, чтобы получить представление о ситуации.
Он также сказал, что Украина больше не будет получать незаполненные чеки от Соединенных Штатов.
По словам Маккарти, деньги для Украины больше не будут выделяться без аудита и соответствующей отчетности.
Спикер подчеркнул, что ему не нужно самому ехать в Киев, чтобы понять, где пустой чек, а где – заполненный.
Ранее сообщалось, что американские конгрессмены потребовали провести аудит помощи, предоставляемой Украине.
Опубликовано: Светлана Репина