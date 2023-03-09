Спикер Конгресса США Маккарти ответил на приглашение Зеленского в Киев жестким отказом

Спикер Палаты представителей американского Конгресса Кевин Маккарти ответил на приглашение Владимира Зеленского в Киев.

Республиканец Маккарти заявил, что ему не нужно ехать на Украину лично, чтобы получить представление о ситуации.

Он также сказал, что Украина больше не будет получать незаполненные чеки от Соединенных Штатов.

По словам Маккарти, деньги для Украины больше не будут выделяться без аудита и соответствующей отчетности.

Спикер подчеркнул, что ему не нужно самому ехать в Киев, чтобы понять, где пустой чек, а где – заполненный.

Ранее сообщалось, что американские конгрессмены потребовали провести аудит помощи, предоставляемой Украине.