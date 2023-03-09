Генсек НАТО Столтенберг: через несколько дней Артемовск может перейти под российский контроль

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что в ближайшие несколько дней Артемовск (Бахмут) может перейти под контроль россиян.

Такое заявление генсек Альянса сделал в Стокгольме, где проходила встреча глав оборонных ведомств стран Евросоюза.

Столтенберг сказал, что нельзя исключать падение Артемовска уже в самые ближайшие дни.

При этом он отметил, что это может и не стать переломным моментом в конфликте, хотя и указывает на необходимость срочной помощи Киеву.

Генсек НАТО подчеркнул, что возможности России нельзя недооценивать, а поддержку украинских военных следует продолжить.