Генсек НАТО Столтенберг: через несколько дней Артемовск может перейти под российский контроль
2023-03-09 00:35
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг считает, что в ближайшие несколько дней Артемовск (Бахмут) может перейти под контроль россиян.
Такое заявление генсек Альянса сделал в Стокгольме, где проходила встреча глав оборонных ведомств стран Евросоюза.
Столтенберг сказал, что нельзя исключать падение Артемовска уже в самые ближайшие дни.
При этом он отметил, что это может и не стать переломным моментом в конфликте, хотя и указывает на необходимость срочной помощи Киеву.
Генсек НАТО подчеркнул, что возможности России нельзя недооценивать, а поддержку украинских военных следует продолжить.
Опубликовано: Светлана Репина