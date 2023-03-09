Американская разведка: России не нужен военный конфликт с США и НАТО

Согласно данным, представленным в ежегодном отчете американской разведки, Россия не стремится к прямому конфликту с США и НАТО.

В документе сказано, что Российская Федерация не хочет прямого военного противостояния с Североатлантическим альянсом.

Но при этом в том же отчете утверждается, что полностью исключать вероятность такого конфликта нельзя.

Ранее американская разведка заявила, что Россия на данный момент располагает самым мощным ядерным арсеналом в мире.

Между тем канцлер Германии Олаф Шольц пообещал сделать все возможное, чтобы не допустить конфликта между Россией и НАТО.