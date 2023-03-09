В Эстонии запретили белорусам и россиянам владеть оружием

Согласно официальному заявлению канцелярии президента Эстонии Алара Кариса, глава государства утвердил поправки к закону «Об оружии».

Эти поправки вводят запрет на владение оружием для граждан Беларуси и России. проживающих в Эстонии.

По новым правилам разрешение на владение оружием в Эстонии смогут получить только граждане стран Евросоюза и государств НАТО.

При этом у человека должен быть эстонский вид на жительство или право на жительство в стране.

На данный момент в Эстонии большую часть проживающих в Эстонии иностранцев составляют граждане России.